В Ленобласти суд передал зоопарку брошенную должницей змею

Кировский районный суд Ленинградской области официально решил судьбу 12-летнего тигрового питона, которого в феврале спасли из брошенной квартиры в поселке Назия. Змея официально будет жить в Ленинградском зоопарке, сообщает региональная прокуратура.

Стоит отметить, что сам питон проживает в зоопарке с февраля. У него просторный террариум и он получает весь необходимый уход. Но судьба питона могла сложиться совсем по-другому.

Змея жила в поселке Назия в квартире, которая принадлежала жительнице Петербурга. Горожанка приезжала к питомцу раз в несколько дней, оставляла еду и уезжала. Потом у женщины начались финансовые сложности и из-за долгов ее квартира перешла в собственность банка. Сама хозяйка перестала приезжать в поселок.

Сотрудники банка, приехав осматривать имущество, пришли в состояние ужаса: в пустой квартире стоял террариум с питоном, змея, длина которой около четырех метров, с трудом там помещалась. Ламп и обогревателей, призванных поддерживать нужный уровень освещенности и температуры, не было. Питон был жив лишь благодаря соседям, которые иногда кормили змею замороженной курицей.

Сотрудники банка обратились в Росприроднадзор, специалисты в свою очередь передали информацию о погибающей змее в Ленинградский зоопарк. Питона вывезли из квартиры и отправили в зоопарковый карантин. Сейчас змея проживает в экзотариуме зоопарка.

В прокуратуре Ленинградской области отмечают, что тем не менее, правовой статус питона был не определен. Поэтому Кировская городская прокуратура обратилась в суд с иском об официальном изъятии змеи у бывшей владелицы. Суд с требованиями надзорного ведомства согласился и теперь питон стал полноправным обитателем Ленинградского зоопарка.