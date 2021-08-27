В Петербурге арестовали блогера, маскирующегося под полицейского

Пять суток под арестом проведет 27-летний блогер, который снимает ролики для видеохостинга в полицейской форме. При этом никакого отношения к правоохранительным органам молодой человек не имеет.

По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, с 12 июня молодого человека задерживали семь раз. Однажды он даже извинился на камеру и пообещал, что больше не будет незаконно носить полицейскую форму. Но желание эпатировать перед подписчиками пересилило и молодой человек вновь надел форму.

Настоящие полицейские при патрулировании территории сразу вычислили обманщика. Он отказался садиться в машину и его пришлось задерживать силой.

В этот раз суд оказался к блогеру менее благосклонным. Мужчине назначили пять суток ареста. При отбывании наказания блогер снова заверил полицейских, что осознал свою ошибку и никогда больше не наденет форму для съемок.