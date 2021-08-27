В Петербурге блогер пойдет под суд за фейк о вакцине от COVID-19

В Петербурге блогер пойдет под суд за распространение ложных сведений о вакцине против коронавирусной инфекции. Уголовное дело расследовано Главным следственным управлением СК РФ и в ближайшее время будет передано в суд, сообщают в ведомстве.

В апреле прошлого года на его канале в социальных сетях появился фильм, в котором сообщалось, что применение вакцин от коронавирусной инфекции приводит к летальному исходу.

Стоит отметить, что в момент появления ролика вакцины от коронавирусной инфекции еще находились в стадии испытаний. Тем не менее, следователи запросили в органах здравоохранения материалы, касающиеся клинических исследований вакцин, из полученных документов следовало, что разработанные в России препараты для человека безопасны.

Тогда следователи обратились к автору ролика и спросили, чем он руководствовался при создании контента. Владелец канала сообщил, что планировал таким роликом увеличить количество просмотров на своем канале и получить от этого материальные блага. В ходе следствия блогер признал предъявленные ему обвинения и раскаялся в содеянном, отмечается в релизе СК РФ.