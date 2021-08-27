В Петербурге врачи удалили из организма пациента 150 камней

Свыше 150 камней извлекли врачи петербургской больницы Святого Луки из организма 74-летнего пациента. Сейчас мужчина восстанавливается после операции, сообщает издание "Петербургский дневник".

Пациент живет в городе Киришии Ленинградской области. Проблемы со здоровьем у мужчины начались еще в 2016 году. Поначалу врачи советовали мужчине лечиться таблетками, а два года назад отправили в Петербург, на операцию. Пациент медлил, надеялся, что само пройдет, но когда боль стала нестерпимой, все же отправился в больницу.

Поначалу на УЗИ врачи увидели лишь несколько крупных камней. Обычное дело, докторов больше волновало то обстоятельство, что у мужчины установлена пластина в тазобедренном суставе, поэтому эндоскопическую операцию, ставшую уже типовой при извлечении камней, проводить было противопоказано. В итоге решено было обратиться к технологии эндовидеоскопии, когда делается несколько разрезов, через них устанавливается камера, а затем проводится операция.

Каково же было удивление врачей, когда они извлекли из организма мужчины около 150 камней, некоторые из них были размером с перепелиное яйцо.

В практике петербургских врачей такое впервые. Чтобы избежать таких ситуаций, в больнице советуют мужчинам старше 45 лет регулярно проходить диспансеризацию.