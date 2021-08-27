В Петербурге врачи удалили из организма пациента 150 камней

Новости

В Ленобласти суд передал зоопарку брошенную должницей змею 18:06
Японские города столкнулись с нашествием обезьян 18:02
Избитую в Ярославле пациентку госпитализировали по суду 18:01
Экипаж разбившегося под Пермью Су-24 найден живым 17:52
"Манчестер Юнайтед" предложит контракт Роналду 17:44
Сергей Собянин предложил новые меры поддержки для кинематографистов 17:43
Часть рейсов "Победы" передадут другим авиакомпаниям из-за COVID-19 17:38
Росстат объяснил проблемы с доступом к статистике про пенсионеров 17:34
В Москве суд арестовал треш-блогера Дмитерко 17:30
"Газпром" сообщил о финальной стадии реализации "Северного потока-2" 17:16
ФАС проверит информацию о высоких наценках ретейлеров на молочную продукцию 17:16
Свердловский пловец Вячеслав Емельянцев завоевал бронзу на Паралимпиаде 16:49
Футболист "Манчестер Сити" Менди помещен под стражу за изнасилования 16:42
Всех российских учителей обеспечат планшетами к 2023 году 16:41
ПФР проверил сообщения о пропаже стажа из электронных трудовых книжек 16:31
Минцифры: К концу 2024 года в каждом учебном классе будет Wi-Fi 16:18
Для школьных учителей разработают федеральные рабочие программы 16:15
Стоимость турпутевок для талантливой молодежи будет достигать 200 тысяч рублей 16:07
Самые дешевые ноутбуки на российском рынке стоят в 10 раз меньше Apple 16:06
Москвич забыл в такси миллион рублей 15:42
Хинчагов завоевал девятое золото для сборной РФ на Паралимпиаде в Токио 15:32
Тома Круза обокрали на съемках фильма "Миссия невыполнима 7" 15:30
Путин поздравил пловчиху Шабалину со вторым золотом Паралимпийских игр 15:28
Депутат оценил изменение моделей ЕГЭ 15:28
Трейлер: мультфильм Pixar "Вверх" получит сериал-продолжение 15:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Главные новинки форума "Армия-2021"
Главные новинки форума "Армия-2021"
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
27.08.2021 17:49
Рубрика: Общество

В Петербурге врачи удалили из организма пациента 150 камней

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Свыше 150 камней извлекли врачи петербургской больницы Святого Луки из организма 74-летнего пациента. Сейчас мужчина восстанавливается после операции, сообщает издание "Петербургский дневник".

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
"Спутник V" оказался эффективен против тяжелой формы штамма "дельта"

Пациент живет в городе Киришии Ленинградской области. Проблемы со здоровьем у мужчины начались еще в 2016 году. Поначалу врачи советовали мужчине лечиться таблетками, а два года назад отправили в Петербург, на операцию. Пациент медлил, надеялся, что само пройдет, но когда боль стала нестерпимой, все же отправился в больницу.

Поначалу на УЗИ врачи увидели лишь несколько крупных камней. Обычное дело, докторов больше волновало то обстоятельство, что у мужчины установлена пластина в тазобедренном суставе, поэтому эндоскопическую операцию, ставшую уже типовой при извлечении камней, проводить было противопоказано. В итоге решено было обратиться к технологии эндовидеоскопии, когда делается несколько разрезов, через них устанавливается камера, а затем проводится операция.

Каково же было удивление врачей, когда они извлекли из организма мужчины около 150 камней, некоторые из них были размером с перепелиное яйцо.

В практике петербургских врачей такое впервые. Чтобы избежать таких ситуаций, в больнице советуют мужчинам старше 45 лет регулярно проходить диспансеризацию.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Песков прокомментировал немецкие плакаты с Калининградом
"Газпром" сообщил о финальной стадии реализации "Северного потока-2"
ФАС проверит информацию о высоких наценках ретейлеров на молочную продукцию
Шойгу назвал столицы Европы, где размещены центры антироссийской пропаганды
"Ударим, но позже": Как Байден ответит на атаки в Кабуле
Как сочетаются разные прививки, и все ли они нужны
Где любят отдыхать российские космонавты