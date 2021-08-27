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Рубрика: Происшествия

В Поморье из-за дождей взбунтовались реки

Текст: Татьяна Сухановская (Архангельск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 195(8546)
На юге Архангельской области после обильных дождей, прошедших после 20 августа, вышли из берегов реки. В Няндомском районе жители деревни Низ проснулись в воскресенье и увидели за окном море - река Лимь затопила огороды и единственную дорогу.

Местные власти организовали подвоз воды и продуктов. В понедельник вода вернулась в свои привычные берега, а уже на следующий день взбунтовалась речка в Верхнетоемском районе - Тоймушка. Люди выкладывают в соцсетях видео, на которых автомобили "плывут" через нее по стекла в воде.

Фото: Инфографика "РГ"/ Родион Косенцов
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"Немного руль влево-вправо, и ты утоп..." - пишут в соцсетях жители района. Дело в том, что Тоймушка - река стратегическая, только через нее можно сегодня добраться до паромной переправы через Северную Двину. Моста через Тоймушку никогда не было, так как она мелкая: на дороге через речку были проложены плиты, по которым любой транспорт спокойно добирался до паромной переправы. В результате внезапного паводка на "острове" оказался весь районный центр и деревни в округе. Причем тоемские коммерсанты уже организовали переезд через речку на эвакуаторе, "билет" на который стоил 1200 рублей!

К месту бедствия выехала комиссия правительства Поморья. Как сообщила "РГ" глава Верхнетоемского района Наталья Вьюхина, вода и сегодня не спадает, поэтому машины перевозят на специальном трале, выделенном единым лесопожарным центром Архангельской области. Все расходы взял на себя областной бюджет.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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