В Российском этнографическом музее отметят День знаний

Российский этнографический музей приглашает ребят 1 сентября на праздник "Твори и познавай!" в честь начала нового учебного года. Программа состоит из увлекательных экскурсий, мастер-классов и театрального представления.

Как сообщает пресс-служба музея, в небольших по составу группах будут созданы все условия, чтобы дети настроились на познание мира с помощью доступных и увлекательных заданий на экспозициях главного этнографического музея страны, посвященных 157 многочисленным и малым народам России, используя различные изобразительные средства и техники.

Экскурсии и мастер-классы проведут ведущие специалисты музея, а также выпускники высших художественных и педагогических заведений города. Вместе с мастерами художественной школы "Миранда" посетители вдохновятся загадочной Арктикой и создадут оригинальные открытки на память.

Также в программе праздничного дня спектакль "Пронька Грезной" по сказке поморского писателя, фольклориста Бориса Шергина, который начнется в 14:15. Балагуры "Театра историй" с шутками-прибаутками, частушками и плясками расскажут зрителям сатирическую сказку.

Начало интерактивных программ и демонстрационных мастер-классов в 13 часов. Программы будут проходить на экспозиции музея и на детской игровой площадке с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологической безопасности. Продолжительность мастер-класса и игровой экскурсии - 45 минут.

В течение всего дня родители могут знакомиться с авторами экскурсионных программ Российского этнографического музея, узнать о новинках сезона 2021-2022, задать вопросы экскурсоводам и экспертам по музейной педагогике, а также заказать абонементы на новый учебный год для своих детей и их одноклассников.

Вход в музей в День знаний - свободный. Но посещение мастер-классов и спектакля требует регистрации. Всем посетителям необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.