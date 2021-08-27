В Совфеде назвали провокацией плакат с Калининградом на карте Германии

Появление в ФРГ предвыборных плакатов с довоенной картой страны, на которых Калининградская область отмечена в составе Германии, является провокацией, требующей серьезного расследования немецких властей. Об этом заявил РИА Новости член международного комитета Совета федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Накануне выборов в немецком городе Тетеров (земля Мекленбург-Передняя Померания) неизвестные расклеили на столбах множество баннеров с копиями агитплакатов 1949 года. На них изображена карта Германии в довоенных границах, с включенной в ее состав Калининградской областью и частью современной Польши.

На плакатах содержался призыв голосовать за Христианско-демократический союз (ХДС), и Христианско-социальный союз (ХСС). Однако их местные отделения заявили о непричастности к появлению плакатов.

- Это провокация, конечно. С этим фактом должны разбираться прежде всего в Германии. Они должны провести серьезное расследование, найти тех, кто разместил такие плакаты, и наказать, - заявил Сергей Цеков. И добавил, что, если этого не произойдет, мы должны реагировать, чтобы было проведено тщательное расследование и были приняты меры, чтобы подобное не повторилось.

Nachdem von der #CDU 72 Jahre alte Wahlplakate in Teterow aufgetaucht waren, sind nun historische Wahlplakate mit Motiven von #FDP und #SPD gesichtet worden. Die #Polizei ermittelt landesweit. https://t.co/WGCEJlrYYd — Nordkurier (@Nordkurier) August 24, 2021

-У них ничего не получится, - сказал сенатор о тех, кто стремится нарушить территориальную целостность России.

Часть бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия со столицей Кенигсбергом вошла в состав Советского Союза после Второй Мировой войны, по решению лидеров стран антигитлеровской коалиции на Потсдамской и Ялтинской конференциях 1945 года.

Кенигсберг был переименован в Калининград, а область - в Калининградскую в июле 1946 года. Оставшаяся территория Восточной Пруссии с Данцигом (Гданьск), Эльбингом (Эльблонг) и Алленштайном (Ольштын) была передана Польше.