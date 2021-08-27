На Кубани будут судить пятерых организаторов финансовой пирамиды

Полицейские следователи в Краснодарском крае направили в суд уголовное дело о финансовой пирамиде, из-за которой пострадавшие потеряли 870 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона, всего в деле пятеро обвиняемых возрастом от 30 до 67 лет.

- По данным следствия, обвиняемые, создав кредитный потребительский кооператив, в период с мая 2014 по февраль 2019 на территории Краснодарского края и соседнего региона заключали договоры с пайщиками о передаче ими личных сбережений в качестве вкладов для дальнейшего получения по ним повышенных доходов, - говорится в сообщении ведомства.

В финансовой пирамиде пострадали 1197 человек, общий ущерб сейчас оценивается в 870 миллионов рублей. Вырученные мошенническим путем деньги обвиняемые, по словам следствия, тратили на собственные нужды. Но ущерб, возможно, удастся возместить. На дорогие авто и недвижимость мошенников наложен арест, также арестовали имущество других аффилированных лиц, то есть родственников, на которых регистрировались некоторые покупки.

В прокуратуре Краснодарского края обвинительное заключение уже утвердили. Как сообщили в пресс-службе ведомства, организатором считается 50-летний житель региона, другие четверо обвиняемых - активные участники схемы.

Органами предварительного расследования они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Под стражей приговора суда будет ждать только один из обвиняемых, еще один находится под домашним арестом, а трое ограничены в определенных действиях. Строителям финансовой пирамиды грозит до десяти лет лишения свободы.