На Кубани двое рабочих пострадали при ремонте очистных сооружений

Новости

В Ленобласти суд передал зоопарку брошенную должницей змею 18:06
Японские города столкнулись с нашествием обезьян 18:02
Избитую в Ярославле пациентку госпитализировали по суду 18:01
Экипаж разбившегося под Пермью Су-24 найден живым 17:52
"Манчестер Юнайтед" предложит контракт Роналду 17:44
Сергей Собянин предложил новые меры поддержки для кинематографистов 17:43
Часть рейсов "Победы" передадут другим авиакомпаниям из-за COVID-19 17:38
Росстат объяснил проблемы с доступом к статистике про пенсионеров 17:34
В Москве суд арестовал треш-блогера Дмитерко 17:30
"Газпром" сообщил о финальной стадии реализации "Северного потока-2" 17:16
ФАС проверит информацию о высоких наценках ретейлеров на молочную продукцию 17:16
Свердловский пловец Вячеслав Емельянцев завоевал бронзу на Паралимпиаде 16:49
Футболист "Манчестер Сити" Менди помещен под стражу за изнасилования 16:42
Всех российских учителей обеспечат планшетами к 2023 году 16:41
ПФР проверил сообщения о пропаже стажа из электронных трудовых книжек 16:31
Минцифры: К концу 2024 года в каждом учебном классе будет Wi-Fi 16:18
Для школьных учителей разработают федеральные рабочие программы 16:15
Стоимость турпутевок для талантливой молодежи будет достигать 200 тысяч рублей 16:07
Самые дешевые ноутбуки на российском рынке стоят в 10 раз меньше Apple 16:06
Москвич забыл в такси миллион рублей 15:42
Хинчагов завоевал девятое золото для сборной РФ на Паралимпиаде в Токио 15:32
Тома Круза обокрали на съемках фильма "Миссия невыполнима 7" 15:30
Путин поздравил пловчиху Шабалину со вторым золотом Паралимпийских игр 15:28
Депутат оценил изменение моделей ЕГЭ 15:28
Трейлер: мультфильм Pixar "Вверх" получит сериал-продолжение 15:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Главные новинки форума "Армия-2021"
Главные новинки форума "Армия-2021"
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
27.08.2021 17:36
Рубрика: Происшествия

На Кубани двое рабочих пострадали при ремонте очистных сооружений

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В кубанском городе Армавире госпитализировали двоих рабочих - они получили травмы в ходе ремонта очистных сооружений. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

На Дону рабочий завода умер от химических ожогов

По информации следственного ведомства, 26 августа рабочая бригада из трех человек выполняла капитальный ремонт камеры переключения на очистных сооружениях. В какой-то момент 69-летний работник оступился и упал в яму с оборудованием. Его 18-летний напарник спустился к нему на помощь, но вскоре потерял сознание. Третий рабочий вызвал сотрудников предприятия, совместными усилиями им удалось поднять пострадавших.

Молодого человека доставили в больницу, пожилому мужчине врачи диагностировали компрессионный перелом позвоночника.

"Сейчас проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, в том числе соблюдались ли при производстве работ требования техники безопасности", - добавили в пресс-службе следственного ведомства.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Песков прокомментировал немецкие плакаты с Калининградом
"Газпром" сообщил о финальной стадии реализации "Северного потока-2"
ФАС проверит информацию о высоких наценках ретейлеров на молочную продукцию
Шойгу назвал столицы Европы, где размещены центры антироссийской пропаганды
"Ударим, но позже": Как Байден ответит на атаки в Кабуле
Как не попасть на удочку мошенников, занимаясь онлайн-шопингом
ФСБ задержала более 30 вербовщиков и финансистов террористов