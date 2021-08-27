На Кубани двое рабочих пострадали при ремонте очистных сооружений

В кубанском городе Армавире госпитализировали двоих рабочих - они получили травмы в ходе ремонта очистных сооружений. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

По информации следственного ведомства, 26 августа рабочая бригада из трех человек выполняла капитальный ремонт камеры переключения на очистных сооружениях. В какой-то момент 69-летний работник оступился и упал в яму с оборудованием. Его 18-летний напарник спустился к нему на помощь, но вскоре потерял сознание. Третий рабочий вызвал сотрудников предприятия, совместными усилиями им удалось поднять пострадавших.

Молодого человека доставили в больницу, пожилому мужчине врачи диагностировали компрессионный перелом позвоночника.

"Сейчас проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, в том числе соблюдались ли при производстве работ требования техники безопасности", - добавили в пресс-службе следственного ведомства.