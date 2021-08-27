На набережной в Сочи начался сильный пожар в кафе

В Сочи прямо на центральной набережной полыхает кафе "Южная ночь". Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, огонь охватил около 500 квадратных метров. Пожар разгорелся в считанные минуты.

- Сообщение о возгорании в кафе поступило в 21.25, на место незамедлительно отправлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России. Площадь возгорания на момент прибытия спасателей составляла 400 квадратных метров, затем увеличилась до 500, - сообщили в чрезвычайном ведомстве.

По предварительным данным, никто не пострадал, люди успели отойти на безопасное расстояние. Сейчас пламя тушат пятью пожарными стволами. Огонь уже локализован.