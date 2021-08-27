По трассе "Таврида" за год с даты открытия проехали 5,5 миллиона машин

Пять с половиной миллионов автомобилей проехали по федеральной трассе "Таврида" через Крымский мост за год с момента запуска объекта в эксплуатацию. Основная часть трафика приходится на легковые машины, но помимо них за год Крымского моста и в обратно проехали более 800 тысяч грузовиков и свыше 50 тысяч автобусов. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ "Упрдор "Тамань".

Рекорд интенсивности движения зафиксирован в июле 2021 года, когда через Крымский мост заехали на "Тавриду" более 820 тысяч машин.

- При этом в расчет взяты только автомобили, выезжающие с "Тавриды" на федеральные дороги, либо возвращающиеся в Крым с материковой федеральной дорожной сети, - пояснили дорожники . - С учетом внутреннего крымского трафика и машин, въезжающих на полуостров с территории Украины, можно резюмировать, что пропускной способности главной крымской трассы с избытком хватит для всего автотранспорта даже с учетом перспективы роста международного автотуризма и грузовых автоперевозок.

Напомним, автодорога "Таврида" категории IВ и протяженностью 250,7 километра построена за три с небольшим года. Открыл ее 27 августа 2020 года президент России Владимир Путин. Дорога включает в себя 19 транспортных развязок и 30 надземных пешеходных переходов. Строительство было разделено на семь этапов, шесть из которых прошли по территории Республики Крым, а седьмой - Севастополя.

В июне 2020 года заключен контракт на строительство восьмого этапа "Тавриды". В его рамках реконструируют дорогу Севастополь - Инкерман, путепроводы и один мост, построят транспортные развязки, в том числе одну вместо Ялтинского кольца на выезде из Севастополя. Завершение работ запланировано на 2023 год.