Под Волгоградом военные продемонстрируют "Тунгуску" и "Буратино"

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области на базе аэроклуба "Патриот" в рамках форума "Армия-2021" представлено современное вооружение и техника, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

С пятницы по воскресенье на 60 единиц боевой техники можно посмотреть с 9:00 до 17:00. Так, все желающие смогут увидеть танк Т-90А, 152-миллиметровую самоходную гаубицу "Мста-С", боевые машины пехоты третьего поколения, реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска-М1", тяжелую огнеметную систему "Буратино", бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А. Также будет представлено более 70 единиц стрелкового оружия и средств ближнего боя подразделений видов, родов войск и специальных войск.

Для посетителей продемонстрируют действия группы спецназа на автомобилях "Тайфун" и "Тигр", боевые возможности мотострелкового взвода, действия военной полиции, огневые возможности БМП-3, огневые возможности "летающего" танка Т-90. Бронемашины даже исполнят так называемый "Танковый вальс".

Для молодежи на полигоне действует спортивный кластер с площадками для стрельбы из пневматической винтовки и пейнтбола. Организованы точки общественного питания, продажи сувениров и прохладительных напитков. Здесь же повара мотострелкового соединения угостят гостей форума солдатской кашей.