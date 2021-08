Ученые связали постковидные проявления с синдромом хронической усталости

Ученые Университета Джона Хопкинса в США нашли сходство между синдромом хронической усталости и осложнениями после перенесенного COVID-19, сообщается в научном издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

И в том, и другом случае обнаружена общая реакция организма на продолжительный стресс. Если синдром хронической усталости возникает после периода длительной напряженной работы или непрекращающегося воздействия негативного психоэмоционального фактора, то в основе постковидного синдрома лежит сильнейшая реакция организма на агрессивный вирус.

Она заключается, по мнению ученых, в необычном воздействии молекул кислорода на клетки тканей и органов человека, запускающих механизм окислительного стресса. Это приводит к сбою, связанным с воспалительными процессами и нарушениями энергетического обмена. Он проявляется чувством усталости, слабости, мозгового тумана и другими симптомами.

Острый COVID-19 может быть тяжелым и даже смертельным заболеванием. Даже те, кто перенес умеренно стадию острой инфекции, испытывают последствия, выражающиеся в симптомах, которые длятся месяцами. У некоторых людей эти симптомы могут быть вторичными по отношению к вызванному COVID-19 повреждению легких (гипоксия) и сердца (снижение сердечного выброса), скелетных мышц, почек (нарушение кислотно-щелочного или жидкостного баланса) или головного мозга (небольшие инфаркты или кровоизлияния). Однако у некоторых из этих пациентов без видимого повреждения органов также сохраняются изнуряющие симптомы, похожие на миалгический энцефаломиелит - синдром хронической усталости.

Предположительно, окислительно-восстановительные нарушения вторичны по отношению к инфекции SARS-CoV-2. То же самое может быть верно и для тех пациентов с синдромом хронической усталости, чья болезнь началась с инфекционной стадии.

Открытие ученых может помочь найти причины их возникновения. Изучение связей между окислительно-восстановительным дисбалансом, воспалением и энергетическим метаболизмом при длительном COVID-19 и при ME/CFS может привести к улучшению как новых методов диагностики, так и методов лечения.