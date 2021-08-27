Украинец попытался провезти в Крым 150 тысяч долларов

Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю вместе с региональным Погрануправлением и Крымской таможней пресекли тайный ввоз с Украины на полуостров 150 тысяч долларов США. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ по республике.

При пересечении границы украинец скрыл пакет с купюрами в нише для хранения запасного автомобильного колеса. На пункте пропуска "Армянск" пограничники при обследовании авто обнаружили и изъяли пакет с валютой. Сумма незаконно перемещенных через таможенную границу ЕврАзЭС наличных денег в пять раз превысила разрешенную к перемещению без декларирования. Кроме того, автомобилист не внес в таможенную декларацию сведения об этих деньгах.

Следственный отдел регионального УФСБ возбудил в отношении гражданина Украины уголовное дело по факту незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза наличных денег в особо крупном размере.

Согласно Таможенному кодексу ЕврАзЭС (пункт 7 статьи 260), без декларирования через границу разрешается перемещать не более 10 тысяч долларов США.