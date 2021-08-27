В Адыгее подвели итоги социально-экономического развития РА за полгода

Предварительные итоги социально-экономического развития региона за первое полугодие 2021 года обсудили на заседании Кабинета министров РА под председательством главы Адыгеи Мурата Кумпилова.

С докладом выступил министр экономического развития и торговли РА Заур Шеуджен. По данным ведомства, Адыгея демонстрирует рост большинства показателей социально-экономического развития. Постепенное восстановление экономической активности позволит обеспечить рост экономики к концу 2021 года на уровне 4 процентов, ожидаемый ВРП достигнет 149,5 миллиарда рублей.

Об этом свидетельствует ряд основных макроэкономических показателей. Так, среднемесячная начисленная заработная плата за январь - июнь 2021 года составила 34 263,3 рубля, или 109,7 процента к аналогичному периоду прошлого года. Среднедушевые денежные доходы населения республики выросли на 11,6 процента и сложились в размере 29 441,5 рубля. Реальные денежные доходы населения выросли на 4,9 процента.

Индекс потребительских цен составил 4,1 процента - это один из самых низких показателей инфляции среди субъектов ЮФО. Снижению уровня цен способствует проведение в республике продовольственных ярмарок. За шесть месяцев в муниципалитетах проведено 650 ярмарок.

Уровень зарегистрированной безработицы за первое полугодие снизился до 1,3 процента, общей безработицы - до 8,3 процента. К концу года ожидается снижение безработицы до "допандемийного" уровня.

В сфере строительства за отчетный период выполнено работ на сумму 7,5 миллиарда рублей, рост к соответствующему периоду прошлого года составил 120,1 процента. Введено в эксплуатацию 204 тысячи квадратных метров жилья, что в два раза больше, чем в январе - июне 2020 года.

В сельскохозяйственной отрасли отмечается снижение объемов производства. Это связано со сложившимися агроклиматическими условиями и со снижением площади посевов зерновых и зернобобовых культур.

Промышленными предприятиями республики отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на 30,2 миллиарда рублей, что составило 103,3 процента к соответствующему периоду прошлого года. Индекс промпроизводства достиг 108,1 процента.

По результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ Республика Адыгея заняла 11-е место рейтинга. Сейчас в республике реализуется 27 проектов с общим объемом заявленных инвестиций 37 миллиардов рублей.

Комментируя доклад, Мурат Кумпилов подчеркнул, что необходимо обеспечить эффективное использование земель сельхозназначения и не допускать снижения набранных темпов производства в отрасли. Также была поставлена задача - стимулировать предпринимательскую активность в реальном секторе.

"Весь инструментарий для этого есть, мы создали центры поддержки бизнеса во всех муниципалитетах. Доводите до населения информацию о действующих мерах поддержки", - потребовал глава РА.

Еще один важный вопрос - легализация зарплат в реальном секторе экономики. Проводить эту работу нужно с участием правоохранительных и контролирующих органов. Объективная картина по отраслям позволит принимать точечные решения для повышения благосостояния граждан.

Также пристальное внимание руководства республики нацелено на сдерживание цен, особенно в сфере продовольствия.

"Президент России подчеркивает, что сельхозпроизводители должны иметь возможность напрямую продавать свою продукцию потребителям. Во всех муниципалитетах республики организована работа ярмарок. Нужно контролировать, чтобы товары на них продавались по сниженным ценам - на уровне отпускных цен предприятий. Люди должны видеть разницу с ценами в магазинах", - сказал Мурат Кумпилов.