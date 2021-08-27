В Анапе и Новороссийске из-за грязной воды запретили купание в море

В Анапе и Новороссийске из-за несоответствия качества воды рекомендовано ограничить купание в акватории Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

"Не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям пробы морской воды зон рекреаций Анапы и Новороссийска, - говорится в сообщении. - Согласно результатам лабораторных исследований в органы исполнительной власти муниципальных образований Анапы и Новороссийска отправлена информация об ограничении купания в зонах рекреаций".

Уточняется, что сотрудники ведомства выполнили около четырех тысяч лабораторных исследований морской воды Черноморского побережья на микробиологические, паразитологические, санитарно-химические и вирусологические показатели. Лабораторный мониторинг проводится в ежедневном режиме.

Кроме того, по данным оперативного анализа инфекционной заболеваемости по Черноморскому побережью Краснодарского края, эпидемиологическая ситуация характеризуется как стабильная. Заболеваемость на уровне среднемноголетних показателей. Случаев групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано.