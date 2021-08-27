В Крыму создали интерактивную карту ремонта школ и детсадов

Министерство образования РК и Центр управления регионом Республики Крым разработали запустили уникальную интерактивную карту, с помощью которой в новом учебном году родители смогут узнать о состоянии находящихся сейчас на ремонте учебных заведений полуострова.

С 1 января 2021 года ЦУР РК обработал в социальных сетях более 950 сообщений по теме "Образование". Сотрудники проанализировали все обращения и выявили, что чаще всего крымчане интересовались строительством школ и детских садов, содержанием образовательных организаций, в том числе и ремонтными работами в учреждениях образования.

- Чтобы удовлетворить интерес крымчан и снизить число обращений по таким вопросам, Минобразования РК и ЦУР разработали интерактивную карту, которая находится в открытом доступе, - пояснили в Центре управления регионом.

Любой желающий теперь может ознакомиться с ключевыми данными о ремонте объектов образования, расположенных на всей территории Республики Крым: на карте представлена краткая информация об объекте, виде и проценте уже выполненных строительно-монтажных работ. Эти сведения можно найти как на интерактивной карте, так и в таблице своего муниципалитета.

Интерактивная карта размещена на официальном сайте Минобразования РК в разделе "Деятельность", "Социально-экономическое развитие региона".