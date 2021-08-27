В море рядом с Новороссийском нашли торпеду времен Второй мировой

В Краснодарском крае в акватории Черного моря рядом с селом Мысхако нашли торпеду. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, снаряд пролежал в воде в 17 метрах от берега больше 70 лет.

- В акватории Черного моря, морского порта Новороссийска, Южный внутригородской район, село Мысхако на глубине 3 метра и 1,5 метра в грунте, удаленность от берега 17 метров, обнаружена торпеда времен ВОВ, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Водолазы спустились на дно и провели классификацию торпеды. Теперь ее необходимо обезвредить. Снаряд просто детонируют прямо в море, предварительно выставив оцепление на берегу и разместив катера в море. Обезвреживать торпеду планируют 31 августа.