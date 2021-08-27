В Ростовской области танкисты исполнили вальс на бронемашинах

Экипажи восьми Т-72Б3 исполнили "танковый вальс" на форуме "Армия-2021", который стартовал на территории музейного комплекса "Самбекские высоты" в Ростовской области, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Сорокатонные машины выполнили сложные фигуры в такт музыке на ограниченном участке. А на фоне машин под классическую музыку провальсировали танцевальные пары.

При показе боевых возможностей мотострелки на боевых машинах пехоты БМП-3 и бронетранспортерах БТР-82А применили приемы тактического обхода и охвата позиций условного противника. Танковые и артиллерийские подразделения продемонстрировали навыки ведения маневренной обороны.

Разведчики и войска специального назначения преодолевали препятствия на бронеавтомобилях и "уничтожали" засаду пешего дозора.

На площадках статического показа представлено около 100 образцов современного вооружения и военной техники, в том числе современные танки Т-72Б3, Т-90, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, комплексы ПВО С-400 "Триумф", "Панцирь-С", "Тор-М2", "Бук-М3", реактивные артиллерийские системы "Торнадо" различных калибров, самоходные артиллерийские орудия.

Мероприятия военно-технического форума "Армия-2021" пройдут с 27 по 29 августа в 14 субъектах Российской Федерации и на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии. Задействовано около 800 единиц современной боевой и специальной техники, более 70 кораблей и судов, свыше 100 самолетов и вертолетов.