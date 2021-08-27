В Севастополе на "Армии-2021" показали исторические и современные бои

Военно-историческую реконструкцию сражений времен Крымской и Великой Отечественной войны, а также современные технические возможности армии продемонстрировали на открытии форума "Армия-2021" в Севастополе. В историческом блоке были задействованы танк Т-34 и самоходная артустановка - экспонаты комплекса на Сапун-горе, восстановленные механиками Черноморского флота.

- Главная площадка форума "Армия-2021" в Подмосковье, но такие же мероприятия проходят по всем военным округам, - сказал командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников. - В Южном военном округе главная площадка здесь, на территории парка "Патриот" в Севастополе, где мы попытались представить все виды вооруженных сил. Возможности сил ЮВО и Черноморского флота достаточно высокие, современная техника находится в надежных руках.

Дворников отметил, что в ЮВО форум "Армия-2021" проходит с 27 по 29 августа на 26 площадках в 15 субъектах РФ, а также в Армении, Абхазии и Южной Осетии.

В севастопольском парке "Патриот" представлены более 100 единиц современной и исторической техники береговых и сухопутных войск, авиации, а в бухте Севастополя открыты для посещения боевые корабли ЧФ. Дважды в день в парке будут проходить динамические показы боевых возможностей армии. Зрители увидят действия разведывательно-диверсионных групп, танковый вальс в исполнении экипажей танков Т-72Б3М и другие эпизоды.

- Впервые будут продемонстрированы возможности береговой ударной группы и беспилотных летательных аппаратов, - сообщил Дворников.

В открытии форума также приняли участие командующий ЧФ адмирал Игорь Осипов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, глава Республики Крым Сергей Аксенов.

В рамках форума действует выставка современно вооружения ЮВО, на которой представлены танки Т-72Б3, бронетранспортеры БМД-4, БТР-8АМ, БТР-МД "Ракушка", бронеавтомобили "Тайфун", "Тигр" и "Рысь", гаубицы Д-30 "Молот", "Мста-Б", самоходные гаубицы "Мста-С", реактивные системы залпового огня "Град", противотанковые комплексы "Хризантема", зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф", вертолеты Ка-31, Ка-52, Ми-28, Ка-29ТБ, Ми-8, корабли и катера.