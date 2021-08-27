В Сочи 63 процента жителей вакцинировались от COVID-19

В Сочи от коронавируса привились уже примерно 260 тысяч человек, что составляет 63 процента населения. Об этом сообщил мэр города-курорта Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

"В городе на сегодняшний день в достаточном количестве вакцины, - написал он. - Мы со своей стороны предприняли все меры, чтобы привиться для каждого гражданина было легко и просто. Работает 34 пункта вакцинации, из них три мобильных. Я сам привился, чувствую себя отлично, а главное - это дало возможность обезопасить не только себя, но и своих близких".

Также глава Сочи добавил, что угроза развития пандемии коронавируса все еще сохраняется и необходимо ускорить формирование коллективного иммунитета к COVID-19.

"Новый штамм вируса, к сожалению, опасен и для подрастающего поколения, - уточнил он. - Мы обязаны уберечь нашу молодежь от тяжелейших последствий этого заболевания".