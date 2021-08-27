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27.08.2021 11:54
Рубрика: Происшествия

В Волгограде патологоанатомов осудили за взятки и замену органа

Текст: Роман Мерзляков
Волгоградский областной суд утвердил приговор патологоанатомам, признанным виновными в получении взятки и подлоге, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

В январе 2017 года главный врач Волгоградского областного патологоанатомического бюро производил вскрытие тела женщины, скончавшейся в послеродовом периоде. Он пожелал скрыть действительную статистику материнской смертности в регионе и не допустить негативные последствия для учреждений здравоохранения. Поэтому главврач и двое его подчиненных заменили гистологические образцы печени умершей роженицы на образцы печени другого лица с хроническим гепатитом. А биоматериалы женщины фигуранты уголовного дела уничтожили, после чего составили подложный протокол исследования трупа. А родственникам погибшей выдали фиктивное медицинское свидетельство о смерти.

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Кроме того, с января 2017 год по май 2018 год главный врач получил от санитаров Красноармейского межрайонного патологоанатомического отделения и областного консультативного отделения ВОПАБ взятки в размере 591 тысячи рублей. Взамен он обязался не проводить проверку в связи с оказанием платных услуг родственникам умерших при подготовке тел к погребению.

Также фигурант начислял санитарам премии, после чего сообщал им, что часть полученных денег необходимо вернуть якобы на хозяйственные нужны. В действительности эти средства он клал себе в карман. С декабря 2017 по май 2018 года патологоанатом так похитил 162,5 тысячи рублей.

Подсудимые не признали вину. Дзержинский районный суд Волгограда приговорил главврача к лишению свободы сроком на девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Дополнительное наказание - штраф в 2,5 миллиона рублей и лишение права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на семь лет.

Его сообщникам назначено наказание в виде лишения свободы: одному на два года, второй - полтора условно (также с отстранением от такой работы на двухлетний период).

И защита, и обвинение обжаловали приговор. Одна сторона сочла вердикт слишком суровым, вторая - излишне мягким. Но областной суд оставил без изменения вид и размер наказания.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград

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