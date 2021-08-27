На Урале проверят информацию о смерти пенсионера из-за долгов за ЖКХ

В городе Магнитогорске Челябинской области организована проверка по факту смерти пенсионера после того, как управляющая компания установила у его дома "наглядную агитацию" о долгах за коммунальные услуги. Инциденту будет дана правовая оценка, сообщили "РГ" в ГУ МВД по Челябинской области.

- Участковыми уполномоченными Орджоникидзевского отдела УМВД Магнитогорска по данному факту проводится проверка, - пояснили в пресс-службе полицейского главка региона. - Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предстоит дать правовую оценка действиям всех сторон.

Ранее на одной из страниц Магнитогорска в "ВКонтакте", местные жители сообщили, что перед домом пенсионера в поселке Звездный коммунальщики установили выкрашенный красной краской железобетонный блок, на котором черными буквами было написано: "Мои доходы не позволяют оплачивать камуналку (орфография сохранена - Ред.)".

Каких-либо данных о должниках на блоке, конечно, не было. Однако сам факт того, что "камень позора" установлен возле его дома, пенсионер воспринял очень тяжело, и сильно переживал. Видимо, поэтому его скоропостижную смерть местные жители и связали с этой странной агитацией коммунальщиков.

Как сообщили в мэрии Магнитогорска, поселок Звездный, в котором проживал мужчина, обслуживается управляющей компанией "Домоуправ-М".

- По информации руководителя этой компании, размещение блоков на территории поселка осуществлялось без какой-либо привязки к домам должников, - сообщила глава Орджоникидзевского района Анна Степанова. - В УК лишь хотели проинформировать жителей поселка об имеющейся задолженности и необходимости в срок оплачивать услуги, предоставляемые на основании договоров, заключенных с собственниками домовладений.

Насколько эти действия законны, теперь вместе с полицией оценит и администрация города, отметили в пресс-службе мэрии.