Основатель "Смысловых галлюцинаций" Владимир Бурдин впал в кому

Поэт и музыкант Владимир Бурдин находится в коме в реанимации екатеринбургской больницы в тяжелом состоянии. Повреждены легкие и мозг.

О состоянии артиста сообщили в группе "ВКонтакте", посвященной его творчеству. В сообщении говорится, что он в городской клинической больнице №14, что находится в микрорайоне Уралмаш.

В комментариях к посту брат музыканта Тимофей Бурдин написал, что состояние Владимира крайне тяжелое, повреждено восемьдесят процентов легких, а также мозг. Заражение коронавирусом не подтверждено. Он отметил, что врачи делают все возможное, оборудование в больнице хорошее и современное. По его словам, помощь родным пока не нужна.

Сам Владимир Бурдин был в сети последний раз 23 августа.

Бурдин - один из основателей легендарной рок-группы "Смысловые галлюцинации", был ее участником с 1989 по 1993 год. Он писал музыку, тексты, играл на гитаре и ударных, пел.