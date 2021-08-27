В Екатеринбурге ликвидировано горение в пятиэтажке, где погибли люди

Открытое горение в пятиэтажке на улице Мичурина в Екатеринбурге локализовано.

Сообщение о пожаре спасатели получили глубокой ночью - в 02:55 по местному времени. Первые подразделения были на месте уже через семь минут: горела кровля, деревянным конструкциям огонь быстро распространялся.

По информации МЧС Свердловской области, и дома были эвакуированы 65 человек, в том числе - семеро детей.

В 05:09 открытое горение в здании ликвидировано. Ведется проливка и разборка сгоревших конструкций. "В настоящее время сотрудники полиции совместно с коллегами из Следственного комитета и МЧС выясняют, где был очаг пожара, и какова причина возгорания", - сообщил начальник пресс-службы главка регионального МВД Валерий Горелых.

Между тем, по данным правоохранительных органов, есть жертвы - двое взрослых, чьи личности сейчас устанавливаются. "Будет проведен осмотр места происшествия. Идет поиск возможных свидетелей случившегося, тела погибших будут переданы на экспертизу для установления причины смерти", - подчеркнул пресс-секретарь следственного ведомства области Александр Шульга.