В Магнитогорске нашли мертвыми профессора МГТУ и его родителей

В городе Магнитогорске Челябинской области скончались профессор МГТУ имени Г. И. Носова Андрей Дорожкин и его пожилые родители. Тела всех троих обнаружили в запертой изнутри квартире. Полиция признала смерть некриминальной, сообщили в вузе.

- На 55-м году жизни скончался ученый, доктор исторических наук, профессор МГТУ Андрей Геннадьевич Дорожкин, - рассказали в пресс-службе вуза. - Точная причина смерти не установлена. По данным правоохранительных органов, наиболее вероятная - сердечный приступ. Криминальная составляющая исключена. Коллектив вуза взял на себя организацию проведения похорон. Также свою финансовую помощь оказали многочисленные коллеги, друзья, благодарные выпускники и студенты Андрея Геннадьевича.

Как сообщили источники, знакомые с семьей профессора, он долгое время ухаживал за больными родителями. В последние недели ученый находился в отпуске, и на работе его не хватились. Тела всех трех членов семьи обнаружила полиция, которую вызвали заподозрившие неладное соседи.

Сбор средств на похороны профессора и его родных прекратили после того, как было собрано более 200 тысяч рублей. Семью похоронят 30 августа на Южном кладбище Магнитогорска.