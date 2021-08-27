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27.08.2021 10:22
Рубрика: Происшествия

В Магнитогорске нашли мертвыми профессора МГТУ и его родителей

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В городе Магнитогорске Челябинской области скончались профессор МГТУ имени Г. И. Носова Андрей Дорожкин и его пожилые родители. Тела всех троих обнаружили в запертой изнутри квартире. Полиция признала смерть некриминальной, сообщили в вузе.

Фото: Максим Слуцкий/ТАСС
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- На 55-м году жизни скончался ученый, доктор исторических наук, профессор МГТУ Андрей Геннадьевич Дорожкин, - рассказали в пресс-службе вуза. - Точная причина смерти не установлена. По данным правоохранительных органов, наиболее вероятная - сердечный приступ. Криминальная составляющая исключена. Коллектив вуза взял на себя организацию проведения похорон. Также свою финансовую помощь оказали многочисленные коллеги, друзья, благодарные выпускники и студенты Андрея Геннадьевича.

Как сообщили источники, знакомые с семьей профессора, он долгое время ухаживал за больными родителями. В последние недели ученый находился в отпуске, и на работе его не хватились. Тела всех трех членов семьи обнаружила полиция, которую вызвали заподозрившие неладное соседи.

Сбор средств на похороны профессора и его родных прекратили после того, как было собрано более 200 тысяч рублей. Семью похоронят 30 августа на Южном кладбище Магнитогорска.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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