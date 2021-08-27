В Обской губе на Ямале затонул теплоход с баржей

Транспортная прокуратура начала проверку после того, как в километре от причала села Мыс Каменный Ямальского района затонул теплоход "СТ-757" с баржей со строительными материалами.

По предварительной информации, причиной бедствия стало попадание воды из залива в машинное отделение, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Экипаж судна, шесть человек, пересел в спасательный плот, который прибило к берегу.

В спасательной операции по вызволению самого плавсредства участвует два ледокола и теплоход. Разлива нефтепродуктов не произошло, пострадавших нет. Людей разместили в маневренном фонде. Как сказали "РГ" в пресс-службе ведомства, в поселке летают вертолеты, с экипажем все хорошо.

Эксперты проверяют безопасность судоходства.