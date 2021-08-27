В Тюмени выгорел технический этаж в жилом доме

Сегодня в полдень в многоэтажном доме в тюменском микрорайоне Европейский на улице Эрвье пожарный расчет ликвидировал открытое возгорание.

По предварительным данным, горел технический этаж, отделяющий магазины на первом этаже от квартир. Дознавателям предстоит выяснить причины ЧП.

Сработали спасатели быстро. Как сообщили корреспонденту "РГ" в главке МЧС России Тюменской области, сообщение о пожаре и задымлении на пульт поступило в 12.36, а уже через 22 минуты огнеборцы ликвидировали очаг на площади 30 "квадратов". В тушении приняли участие 22 специалиста и семь машин спецтехники.

На площадь Европы прибыла бригада скорой помощи. Как уточнили в пресс-службе депздрава, никто из жильцов к ним не обратился.

Фасад некогда красивого дома пострадал значительно - он закопчен до уровня седьмого этажа.