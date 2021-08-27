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27.08.2021 12:17
Рубрика: Происшествия

В Тюмени выгорел технический этаж в жилом доме

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)

Сегодня в полдень в многоэтажном доме в тюменском микрорайоне Европейский на улице Эрвье пожарный расчет ликвидировал открытое возгорание.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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По предварительным данным, горел технический этаж, отделяющий магазины на первом этаже от квартир. Дознавателям предстоит выяснить причины ЧП.

Сработали спасатели быстро. Как сообщили корреспонденту "РГ" в главке МЧС России Тюменской области, сообщение о пожаре и задымлении на пульт поступило в 12.36, а уже через 22 минуты огнеборцы ликвидировали очаг на площади 30 "квадратов". В тушении приняли участие 22 специалиста и семь машин спецтехники.

На площадь Европы прибыла бригада скорой помощи. Как уточнили в пресс-службе депздрава, никто из жильцов к ним не обратился.

Фасад некогда красивого дома пострадал значительно - он закопчен до уровня седьмого этажа.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень

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