Росавиация увеличила число рейсов в Египет

Регулярные рейсы в Египет с сегодняшнего дня смогут запустить девять авиакомпаний, об этом говорится на сайте ведомства. Так, из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх число рейсов увеличится с 5 до 15 в неделю, перевозить туристов будут самолеты компаний "Аэрофлот", S7 и "Россия", из регионов улететь на египетские курорты можно будет с помощью "Уральских авиалиний", Azur air, Nordwind, "Икара", Red Wings, S7, "Ямала". Полеты будут возобновлены из 49 городов России, в которых разрешено международное авиасообщение.

Значительное количество рейсов в Египет из российских регионов будет выполнять авиакомпания "Северный ветер", которая получила 40 разрешений. Она запускает самолеты из Архангельска, Астрахани, Владикавказа, Грозного, Иркутска, Калуги, Саратова, Красноярска, Кемерово, Орска. С Дальнего Востока туристов будет перевозить "Азур Аэйр" (из Владивостока и Петропавловск-Камчатского) и "Икар" (из Хабаровска).

На полеты из центрального региона России, аэропортов Воронеж, Краснодар, Минеральные воды и Ростова, предоставлены разрешения авиакомпании "Россия, из Белгорода и Волгограда - авиакомпании "Ямал", из Саратова - "Ред Вингз". Из подмосковного аэропорта "Жуковский" с авиакомпанией "Уральские авиалинии" можно будет улететь в Хургаду, а авиакомпанией "Азур Эйр" в Шарм-эль-Шейх.

Всего заявки на полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх поступили от 13 российских авиакомпаний, отмечают в Росавиации.

В ведомстве также подчеркнули, что рассматривается вопрос об увеличении количества чартерных рейсов в курортные города Египта как из Москвы, так и из других регионов.

Ранее сообщалось, что с сегодняшнего дня также должно увеличится число регулярных рейсов в на Кипр, в Венгрию, Киргизию, Таджикистан и снимаются все введенные из-за пандемии ограничения на выполнение регулярных рейсов в Доминикану, Южную Корею и Чехию. Такое решение принял оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в середине августа.