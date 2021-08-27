Россияне стали чаще просить крупные микрозаймы

Граждане стали чаще обращаться за крупными микроссудами - от 30 тыс. рублей. В июле 15,5% заявок на займы содержали такой запрос, годом ранее- 13,1%. Это следует из расчетов Национального бюро кредитных историй, с которыми ознакомилась "Российская газета".

Таким образом, уже в каждой шестой заявке на микрозайм клиенты просят более 30 тыс. при среднем размере ссуды в 7-10 тыс. По словам представителей микрофинансовых компаний, это в том числе связано с увеличением частоты обращений за микрозаймами со стороны представителей малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей.

Микрофинансовые организации (МФО) - небольшой по объемам, но важный элемент финансовой системы. Микрофинансисты часто представлены в регионах, где мало банков и поэтому там сложнее получить кредит гражданам и малому бизнесу. МФО удовлетворяют потребность населения в коротких и небольших займах, которые нужны гражданам срочно (так называемые "займы до зарплаты"). По требованиям Банка России, максимальная ставка по микроссудам составляет 365% годовых (не более 1% в день), МФО не имеет права выдавать займы под залог жилья. Также действует ограничение по предельной долговой нагрузке заемщика - полуторакратный размер суммы микроссуды. МФО, которые не нарушают этих правил, а также действующее законодательство, состоят в госреестре Банка России. За "черную" деятельность компания исключается из списка.

Расчеты НБКИ основаны на данных 3000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что все больше клиентов начинают пользоваться услугами МФО. Для заемщиков микроссуды - способ удовлетворить средне- и краткосрочные финансовые потребности.

Генеральный директор микрофинансовой компании IDFEurasia в России Ирина Хорошко подтвердила, что в последние несколько месяцев МФО наблюдают рост количества заявок на относительно крупные суммы.

"В первую очередь обращения поступают от представителей малого бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, которые используют данные денежные средства в том числе и для покрытия кассовых разрывов, - пояснила Хорошко. - Как правило, такие клиенты имеют высокий скоринговый балл и являются надежными, просрочка по таким займам находится на минимальном уровне".