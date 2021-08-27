Россияне стали чаще просить крупные микрозаймы

Новости

Искусственный интеллект поможет лечить онкобольных 10:35
Греф спрогнозировал цены на рынке жилья словом "припадут" 10:27
Минобрнауки обсудит возможность возврата второй волны зачислений в вузы 10:26
В Дагестане обнаружили тело еще одного погибшего после схода селя 10:22
Умер французский певец и актер Шарль Бюрль 10:14
В Москве возобновят льготный проезд для студентов и школьников 10:01
Лихачев остался недоволен судейством в четвертьфинале ЧМ 09:57
В Камчатском крае произошло ощутимое землетрясение 09:54
За драку в московском хостеле задержаны два десятка мигрантов 09:53
В Ярославле трехлетняя девочка погибла, выпав из автобуса 09:52
Министр обороны Казахстана заявил о готовности уйти в отставку 09:50
В Иркутской области умышленно сожгли лесоматериалы на 25 млн рублей 09:33
Вертолет Ми-28Н вооружат ракетой "три в одном" 09:33
Москвичи стали чаще записываться к врачам поликлиник онлайн 09:24
Гастарбайтеры в Подмосковье украли сейф из автосалона с 5 млн рублей 09:20
Хуснуллин: Решение по ВСМ "Москва - Нижний Новгород" примут в 2022 году 09:03
Врачи рассказали, как соблюдать карантин из-за ковида большой семье 09:00
Россиянам дали 14 советов для защиты от мошенников 08:52
В Германии появились агитплакаты с Калининградской областью в составе страны 08:48
В МЖД сообщили о задержках поездов на Белорусском направлении 07:58
Россия сняла ограничения на авиаперелеты еще в три страны 07:52
Глава МИД Украины солгал об эвакуации россиян из Афганистана 07:50
В Москве начались температурные испытания тепловых сетей 07:21
Общее число погибших при взрывах в Кабуле превысило 100 человек 07:16
Синоптики о погоде в Москве: тепло возвращается 06:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Главные новинки форума "Армия-2021"
Главные новинки форума "Армия-2021"
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
27.08.2021 09:10
Рубрика: Экономика

Россияне стали чаще просить крупные микрозаймы

Текст: Анастасия Алексеевских
Граждане стали чаще обращаться за крупными микроссудами - от 30 тыс. рублей. В июле 15,5% заявок на займы содержали такой запрос, годом ранее- 13,1%. Это следует из расчетов Национального бюро кредитных историй, с которыми ознакомилась "Российская газета".
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Таким образом, уже в каждой шестой заявке на микрозайм клиенты просят более 30 тыс. при среднем размере ссуды в 7-10 тыс. По словам представителей микрофинансовых компаний, это в том числе связано с увеличением частоты обращений за микрозаймами со стороны представителей малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей.

В России увеличилась доля заемщиков без просрочек по всем видам кредитов

Микрофинансовые организации (МФО) - небольшой по объемам, но важный элемент финансовой системы. Микрофинансисты часто представлены в регионах, где мало банков и поэтому там сложнее получить кредит гражданам и малому бизнесу. МФО удовлетворяют потребность населения в коротких и небольших займах, которые нужны гражданам срочно (так называемые "займы до зарплаты"). По требованиям Банка России, максимальная ставка по микроссудам составляет 365% годовых (не более 1% в день), МФО не имеет права выдавать займы под залог жилья. Также действует ограничение по предельной долговой нагрузке заемщика - полуторакратный размер суммы микроссуды. МФО, которые не нарушают этих правил, а также действующее законодательство, состоят в госреестре Банка России. За "черную" деятельность компания исключается из списка.

Расчеты НБКИ основаны на данных 3000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что все больше клиентов начинают пользоваться услугами МФО. Для заемщиков микроссуды - способ удовлетворить средне- и краткосрочные финансовые потребности.

Генеральный директор микрофинансовой компании IDFEurasia в России Ирина Хорошко подтвердила, что в последние несколько месяцев МФО наблюдают рост количества заявок на относительно крупные суммы.

Фото: Сергей Куксин
Как спасти деньги, если вам перевели непрошеный кредит

"В первую очередь обращения поступают от представителей малого бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, которые используют данные денежные средства в том числе и для покрытия кассовых разрывов, - пояснила Хорошко. - Как правило, такие клиенты имеют высокий скоринговый балл и являются надежными, просрочка по таким займам находится на минимальном уровне".

Экономика Финансы Долги и кредиты Экономика Бизнес Малый бизнес Рынок кредитования

Главное сегодня

Общее число погибших при взрывах в Кабуле превысило 100 человек
В Крыму назвали главного организатора водной блокады республики
Жертвами взрывов на военных складах в Казахстане стали пять человек
Больше 30 миллионов пенсионеров получат выплаты в конце следующей недели
Минздрав РФ зарегистрировал вакцину "ЭпиВакКорона-Н"
Кому достанется ипотечная квартира при разводе
Что делать при ошибочном переводе денег