Росстат объяснил проблемы с доступом к статистике про пенсионеров

Временные проблемы с доступом к данным о числе пенсионеров в России были вызваны регламентными работами. Об этом сообщили "Российской газете" в пресс-службе ведомства.

"ЕМИСС (Единая межведомственная информационно-статистическая система) работает в штатном режиме и доступ к показателям осуществляется в полном объеме", - заявили в Росстате.

ЕМИСС - это общая для органов власти России платформа, где размещается статистическая информация, собираемая 65 министерствами и ведомствами. В частности, информация о количестве пенсионеров и размерах пенсий предоставляется Пенсионным фондом России.