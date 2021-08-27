С 2025 года изменится система нумерации при звонках по межгороду и за рубеж

С 2025 года москвичи будут набирать "0" вместо "8" для выхода на межгород. Для того чтобы совершить звонок за рубеж, россияне должны будут набрать "00" вместо "8-10". Это следует из проекта приказа минцифры "Об утверждении и введении в действие российской системы и плана нумерации", размещенного на портале нормативно-правовых актов. По оценке экспертов, вероятный переход на "нули" будет непривычен максимум год.

Привычная россиянам цифра "8" не соответствует международной системе нумерации, которую рекомендует Международный союз электросвязи. "0" для междугородных и "00" для международных звонков используется в странах Западной Европы и Украине, Грузии, Армении, Азербайджане и Киргизии.

С начала 2000-х годов такой переход обсуждается и в России. Первые шаги в этом направлении были сделаны в 2005 году, когда междугородные коды, начинавшиеся с "0", перевели на "4" ("495").

Одновременно опубликованный проект приказа минцифры закрепляет номер "122" в качестве "Единой службы оперативной помощи гражданам по вопросам оказания медицинской помощи.

Зампред Комиссии по цифровым финансовым технологиям Совета Торгово-промышленной палаты Тимур Аитов считает, что россияне, а в особенности москвичи, должны быстро привыкнуть к нововведению. "Переход на нули даже во многом облегчит жизнь гражданам", - рассчитывает эксперт.

В течение года россияне будут испытывать неудобства при переходе на нули, но затем все нормализуется, соглашается генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. "В то же время позитивно сохранение телефонов экстренных служб: люди к ним привыкли", - добавляет он.