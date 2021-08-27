Сильный пожар произошел в центральной части Англии

В промышленной зоне курортного города Ройал-Лемингтон-Спа, расположенного в графстве Уорикшир, в центральной части Англии, в пятницу, 27 августа, произошел сильный пожар.

Местная полиция эвакуировала жителей расположенных поблизости домов. Людей, проживающих как минимум в радиусе ста метров от места пожара, призвали не открывать двери и окна и не приближаться к месту пожара, передает BBC.

На месте происшествия работают спасатели, причины ЧП пока неизвестны. Местные жители сообщали, что якобы слышали небольшие взрывы.