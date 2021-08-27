Сильный пожар вспыхнул в жилой высотке китайского города Далянь

В китайском городе Далянь сильный пожар охватил жилое высотное здание. Возгорание произошло в одной из квартир здания под названием Triumph International Building, это многоквартирный дом, в котором в настоящее время проживают 419 семей, общей численностью в 818 человек.

Пожарные продолжают борьбу с огнем, в здании были отключены газ и электричество.. По последним сообщениям китайских СМИ, из-за опасности возгорания и большого количества дыма была закрыта расположенная в непосредственной близости от здания станция метро.

Городские власти сообщают, что большинство находившихся внутри жителей были эвакуированы. О возможных жертвах и причинах возникновения пожара не сообщается.

Footage from a different view shows how intense the fire is at the skyscraper in #Dalian.#China pic.twitter.com/4aYGRNcKad — Avais (@awvais) August 27, 2021