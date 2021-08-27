Силуанов заявил о возвращении роста экономики к допандемийному уровню

"В первом полугодии рост российской экономики достиг допандемийного уровня, а во многих секторах превысил его", - сказал он. В то же время, по словам министра, Россия сегодня стремится сохранить баланс между ростом и темпами инфляции, давление которой увеличивает чрезмерность мировой антикризисной поддержки.

"Мы видим, что масштаб мировой антикризисной поддержки оказался чрезмерным, это приводит к увеличению инфляционного давления", - говорит Силуанов. Министр призвал членов стран БРИКС к принятию совместных мер для снижения факторов перегрева экономики, накопления в ней дисбалансов, роста госзадолженности, дефицита бюджета.

Между тем ряд стран БРИКС уже начал сворачивание мер монетарной поддержки и приступил к нормализации бюджетной политики, отмечается в материале.

В нем также говорится, что на встрече была достигнута договоренность о развитии таможенного сотрудничества с Индией с перспективой подписания межправительственного соглашения БРИКС уже в этом году.

Следующая встреча финансового трека БРИКС пройдет "на полях" Годового собрания руководящих органов МВФ и Всемирного банка в октябре 2021 года.