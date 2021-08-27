Sminex: Лоты с прямыми видами на Кремль стоят на 40% дороже

Согласно исследованию Sminex, квадратный метр в элитных квартирах и апартаментах с прямыми видами на Кремль в среднем стоит на 40% больше, чем в невидовых лотах. Наценка на пентхаусы с панорамами кремлевских звезд еще выше - 79%. Средняя стоимость квадратного метра такого лота на текущий момент - 3,66 млн руб., невидового пентхауса - 2,04 млн руб.

Дом с видом на Кремль "Лаврушинский". Фото: Sminex

Квартиры и апартаменты с панорамами на главные башни страны сегодня есть только в 15 из 51 элитного проекта в продаже. Суммарно это 143 предложения, из них 114 - стандартные лоты, 29 - пентхаусы. Подавляющий объем предложений с видами на Кремль продается в доме "Лаврушинский" - 92 квартиры и 11 пентхаусов.

При этом всего в 8 из 30 проектов, вышедших на рынок в период с 2018 по 2021 г. включительно, есть квартиры или апартаменты, из которых открываются панорамы Кремля. Средняя цена видового лота в них на текущий момент - 2,67 млн руб./кв. м, невидового - на 47% ниже - 1,82 млн руб./кв. м. Пентхаус с видами на центр столицы в этих проектах обойдется в среднем в 4,9 млн руб./кв. м.

В "Лаврушинском" прямые, ничем не загороженные виды на Кремль открываются из большинства квартир. Этого удалось добиться благодаря высоте зданий- от 8 до 14 этажей, и расположению проекта в глубине тихих кварталов Якиманки, в окружении малоэтажной исторической застройки. Создать максимум видов на сердце столицы помогли и выверенные архитектурные приемы: здания развернуты параллельно Кремлевской стене, в большинстве квартир предусмотрены просторные балконы и террасы. Панорамные окна, моллированное остекление и широкоформатные стеклянные эркеры дают возможность наслаждаться шикарными панорамами центра столицы в любое время года.

"От "Лаврушинского" до Кремля всего один километр. Облик дома яркий и запоминающийся. Архитектура создана для того, чтобы большинство квартир имело вид на Кремль и другие достопримечательности центра Москвы, включая храм Христа Спасителя и собор Василия Блаженного. Можно даже время сверять по часам на Спасской башне. Практически в каждой квартире есть просторный балкон, а в пентхаусах - терраса. Благодаря всему этому более 80% квартир имеют прямой вид на Кремль начиная с третьего этажа", - отметил Иван Обухов, директор по продажам Sminex.

Sminex. Перфекционисты комфорта

Sminex c 2007 года занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости в Москве. За 14 лет реализовано 16 проектов площадью 520 000 кв. м.

Мы увлечены идеей создания самой комфортной среды для жизни и работы. У компании многолетний опыт управления жилой и коммерческой недвижимостью. За качество обслуживания проектов после их ввода в эксплуатацию отвечают специалисты Службы Комфорта Sminex.

В настоящее время элитные дома "Малая Ордынка, 19" и "Реномэ" введены в эксплуатацию, идет строительство премиум-квартала JAZZ на 1-й Ямской улице, проекта бизнес-класса "Достижение" на улице Академика Королева и дома с видом на Кремль "Лаврушинский" напротив Третьяковской галереи.

Дополнительную информацию можно получить:

Дмитрий Савельев, руководитель PR-группы, +7 906 785 48 87, savelyev@sminex.com;

Валерия Евдокимова, PR-менеджер, +7 960 735 74 28, evdokimova@sminex.com.

Предоставлено Пресс-службой компании Sminex