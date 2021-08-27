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27.08.2021 18:31
Рубрика: Власть

Социологи назвали самых популярных лидеров партсписков

Текст: Дмитрий Гончарук
Наиболее известными и популярными участниками "пятерок" в начале партийных списков оказались министр иностранных дел Сергей Лавров и глава минобороны Сергей Шойгу из "Единой России", лидер ЛДПР Владимир Жириновский, певица Татьяна Буланова ("Родина") и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Это следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые опубликованы в пятницу.
Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Среди респондентов, которые сообщили о том, что точно будут участвовать в голосовании на выборах депутатов Госдумы, 73% положительно относятся к Лаврову, 69% - к Шойгу, 44% - к Жириновскому. Буланова с 42% опрошенных обошла по популярности Зюганова, о доверии которому заявил 41% участников опроса.

Эксперты сравнили предвыборные программы партий

В рейтинге известности кандидатов первое место занял Жириновский с 96% от всех опрошенных, за ним идут Шойгу с 95%, Лавров с 91%, Зюганов с 90% и Буланова с 80%.

В рейтинге одобрения партийных списков с большим отрывом на первом месте оказалась "Единая Россия" с 46%. 17% участников опроса доверяют кандидатам от КПРФ, 16% - "Справедливой России - За правду", 14% - ЛДПР, а 12% - партии "Родина".

Социологи обращают внимание на то, что в рейтинге одобрения "Яблоко" занимает только восьмое место с 7% и уступает партии "Новые люди", у которой 11%, а также Российской партии пенсионеров за социальную справедливость (8%). К представителям "Коммунистов России" положительно относятся 5% респондентов, "Зеленой альтернативы" и Российской партии свободы и справедливости - по 4%. У "Зеленых" 3%, Партии Роста - 2%, а у "Гражданской платформы" - 1%

Всероссийский инициативный опрос проводился 26 августа методом телефонного интервью среди 1200 респондентов в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,8%.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Соцсфера Социология Единый день голосования-2021

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