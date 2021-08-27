Социологи назвали самых популярных лидеров партсписков

Среди респондентов, которые сообщили о том, что точно будут участвовать в голосовании на выборах депутатов Госдумы, 73% положительно относятся к Лаврову, 69% - к Шойгу, 44% - к Жириновскому. Буланова с 42% опрошенных обошла по популярности Зюганова, о доверии которому заявил 41% участников опроса.

В рейтинге известности кандидатов первое место занял Жириновский с 96% от всех опрошенных, за ним идут Шойгу с 95%, Лавров с 91%, Зюганов с 90% и Буланова с 80%.

В рейтинге одобрения партийных списков с большим отрывом на первом месте оказалась "Единая Россия" с 46%. 17% участников опроса доверяют кандидатам от КПРФ, 16% - "Справедливой России - За правду", 14% - ЛДПР, а 12% - партии "Родина".

Социологи обращают внимание на то, что в рейтинге одобрения "Яблоко" занимает только восьмое место с 7% и уступает партии "Новые люди", у которой 11%, а также Российской партии пенсионеров за социальную справедливость (8%). К представителям "Коммунистов России" положительно относятся 5% респондентов, "Зеленой альтернативы" и Российской партии свободы и справедливости - по 4%. У "Зеленых" 3%, Партии Роста - 2%, а у "Гражданской платформы" - 1%

Всероссийский инициативный опрос проводился 26 августа методом телефонного интервью среди 1200 респондентов в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,8%.