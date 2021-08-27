Составлен рейтинг самых "медийных" вузов России

Минобрнауки представило первый независимый рейтинг медийной активности российских университетов. В него вошли 219 вузов.

Как оценить медийность университета? В рейтинге три критерия эффективности: работа со СМИ, с соцсетями и на официальном сайте.

Работа со СМИ - количество публикаций о вузе и его сотрудниках в региональных, федеральных и интернет-изданиях, аудиторию этих источников, количество сюжетов на региональных и федеральных телеканалах, число эксклюзивных новостей о вузе на ресурсах Минобрнауки. Чтобы вуз заметили в соцсетях, нужно активно вести аккаунты в самых популярных: ВКонтакте, Instagram, Telegram, Facebook, YouTube, TikTok, Одноклассники, Twitter. Но надо помнить: наибольший "вес" - у Instagram, ВКонтакте и Telegram.

Эффективность работы с собственным сайтом вуза - это время, которое пользователи проводят на нем, количество посещений сайта за месяц и показатели отказов.

- Рейтинг отражает результат работы университетов по популяризации российской науки и образования, - отметила замминистра науки и высшего образования Елена Дружинина. - Для оценки качества контента мы выбрали показатели, которые можно посчитать или увидеть в метриках. Во время первой подготовки многие данные мы собирали вручную, буквально обзванивали некоторые университеты. Но уже со следующего месяца этот процесс будет полностью автоматизирован.

По словам Дружининой, рейтинг нужен в первую очередь для того, чтобы вузы видели, насколько успешно они работают со своей аудиторией. Место в рейтинге - при условии что вуз ведет все соцсети, активно развивает сайт и держит связь с пресс-службой Минобрнауки - решающего значения не имеет.

Рейтинг будет обновляться и публиковаться на сайте министерства ежемесячно.

Топ-5 самых медиаактивных вузов на июль 2021 года

Дальневосточный федеральный университет

Уральский федеральный университет им. Ельцина

Московский физико-технический институт

Российский университет дружбы народов

Казанский федеральный университет

Полностью рейтинг можно посмотреть здесь

Комментарии

Виктор Кокшаров, ректор Уральского федерального университета:

- Вуз работает для студентов и, безусловно, это наша главная целевая аудитория, обратную связь от которой мы получаем постоянно и, во многом, благодаря этому меняемся. Именно студенты с их свежим взглядом и амбициями привносят самые смелые инициативы, которые двигают университет вперед. Рейтинг медийной активности - пища для ума как для самих вузов, так и для будущих абитуриентов. Мы в УрФУ придерживаемся позиции полной осведомленности как будущих студентов, так и тех, кто учится у нас, об образовательных программах и всех возможностях, которые дает для развития молодых людей.

Среди каналов, ставших популярными в последнее время, могу выделить Telegram. Но в целом, неважно, в какой сети или мессенджере общаться: у нас большой университет, но мы налаживаем связь с каждым. Это большой ежедневный труд десятков специалистов.

Заурбек Саидов, ректор Чеченского государственного университета им. А.А. Кадырова:

- Для меня, как для ректора, место вуза в рейтинге и, что особенно важно, официальные данные по показателям активности работы в соцсетях, на сайте и со СМИ - основа для построения стратегии развития информационной политики вуза. Этот расчет показателей экономит силы вуза на аудите информационных ресурсов и дает понимание, как нужно перестраивать работу.

Александр Жигадло, ректор Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета:

- Сегодня работа университета невозможна без взаимодействия на самых разных площадках в режиме 24/7.Особенно сейчас, в период пандемии. Оперативная реакция вуза - это доверие студентов и имидж университета. Еще лет пять назад освещение работы ректора носило исключительно информационный характер: репортаж о событии на сайте вуза, заметка в газете, телеинтервью. Теперь все изменилось: ректор открывает аккаунты в соцсетях, становится ближе к студентам. СМИ - уже не основной канал коммуникации, а дополнительная поддержка.