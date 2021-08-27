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Дата подписания 25 августа 2021 г.
Опубликован 27 августа 2021 г.

Списки изменились

Центральная избирательная комиссия РФ 25 августа 2021 года исключила:

- из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией "Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ", кандидатов Шах-Заде М.И., Подстрелова Н.С., Дмитриева А.Н., Ковалева Г.А., Куликова М.А., Аникина И.Ю. (в избирательный бюллетень вносятся следующие изменения: слова "АНИКИН Илья Юрьевич, КРАСНОКУТСКАЯ Яна Владимировна, СУЧКОВ Дмитрий Александрович" заменяются словами "КРАСНОКУТСКАЯ Яна Владимировна, СУЧКОВ Дмитрий Александрович, УДАЛОВ Алексей Михайлович"), Тедеева Л.З., Воронину Л.Н. (в избирательный бюллетень вносятся следующие изменения: слова "ВОРОНИНА Лариса Николаевна" заменяются словами "ТАХЛЫ Мерьем Энверовна"), Рубцова В.Н. (в избирательный бюллетень вносятся следующие изменения: слова "РУБЦОВ Вадим Николаевич, ЦЫБА Валентина Николаевна" заменяются словами "ЦЫБА Валентина Николаевна, ПЕРЕЯСЛОВА Юлия Александровна"), Ахмеджанову Э.Р. (в избирательный бюллетень вносятся следующие изменения: слова "АХМЕДЖАНОВА Эльмира Равильевна" заменяются словами "КУЛИКОВА Ирма Джемаловна"), Цыбу Е.Т., Рейфферта К.В. (в избирательный бюллетень вносятся следующие изменения: слова "РЕЙФФЕРТ Константин Владимирович, БЛИНОВ Александр Васильевич, БЕГИН Дмитрий Александрович" заменяются словами "БЛИНОВ Александр Васильевич, БЕГИН Дмитрий Александрович, ДЕНИСОВ Денис Алексеевич"), Поповича А.А. (в избирательный бюллетень вносятся следующие изменения: слова "ПОПОВИЧ Алексей Александрович" заменяются словами "БУДИЛОВ Дмитрий Яковлевич");

- из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией "Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ", кандидата Бадарханова А.Р. (в избирательный бюллетень вносятся следующие изменения: слова "БАДАРХАНОВ Алексей Романович, АРАПОВ Георгий Константинович, ЗУЕВ Дмитрий Владимирович" заменяются словами "АРАПОВ Георгий Константинович, ЗУЕВ Дмитрий Владимирович, ЛАГУТИНА Алла Борисовна").