Срок действия виз для близких родственников россиян увеличат до года

Иностранцы, являющиеся близкими родственниками российских граждан, с 1 сентября смогут получать многократные годовые визы с разрешением пребывать в стране в течение всего срока их действия. Изменения в правила выдачи виз утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

К близким родственникам отнесены супруги, родители и усыновители, дети и супруги детей, братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки.

Гражданам других государств, прибывающих в Россию для лечения, и сопровождающим их лицам по запросу медицинской организации будут выдавать обыкновенную деловую визу на срок до одного года.