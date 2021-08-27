Стоимость турпутевок для талантливой молодежи будет достигать 200 тысяч рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила оплаты поощрительных туристических поездок участникам конкурсов, проводимых организацией "Россия - страна возможностей" и российским обществом "Знание".

Программой предусмотрено предоставление сертификатов четырех категорий. Стоимость самой простой "Поездки выходного дня" не должна превышать 10 тысяч рублей, а максимальная по расходам "Авторская поездка" сможет достигать 200 тысяч. Также есть два вида сертификатов для многодневных поездок - до 36 и до 100 тысяч рублей.

Владельцу такого сертификата оплачивается весь комплекс услуг по перевозке и размещению, в том числе и экскурсионное обслуживание, если оно включено в договор. При этом туристическая поездка должна быть предоставлена до 30 сентября 2022 года.

С инициативой поощрить молодых людей, которые проявили себя в Олимпиадах, волонтерских и творческих инициативах, в апреле в своем Послании Федеральному Собранию выступил президент Владимир Путин. Премьер-министр Михаил Мишустин в июле выделил на эти цели два миллиарда рублей. За счет этих средств почти 50 тысяч молодых людей смогут отдохнуть в России.