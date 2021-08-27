Суд рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении Брейвика

Прокуратура Осло отказала осужденному за терроризм Андерсу Брейвику в условно-досрочном освобождении из тюремного заключения. Дальнейшее рассмотрение этого дела передано в окружной суд норвежской провинции Телемарк.

Брейвик, приговоренный на 21 год за убийство 77 человек в 2011 году, подал прошение об условно-досрочном освобождении на вполне законных основаниях. Осужденные по этой статье в Норвегии лица имеют такое право по истечении 10 лет. Для Андерса Брейвика этот срок истек 5 июня этого года.

Однако прокуратура Осло посчитала, что говорить о досрочном освобождении преждевременно, поскольку имеются подозрения на возможность повторения Брейвиком аналогичного преступления.

"Мы считаем, что есть опасность рецидива", - цитирует прокурора Хульду Карлсдоттир издание VG.

Ожидается, что окружной суд сможет рассмотреть это дело до конца года.