Новости

Треш-блогер из Москвы объяснил издевательство над инвалидом на стриме 13:39
Песков прокомментировал немецкие плакаты с Калининградом 13:37
Названо число ДТП в Москве по вине водителей каршеринговых автомобилей 13:31
Лукашенко поделился своими впечатлениями от спуска в калийную шахту 13:29
Поездка из Москвы в Минск и обратно станет доступнее 13:25
Суд во второй раз заочно арестовал обоих братьев Ананьевых 13:24
СМИ: Роналду попрощался с одноклубниками и покинул базу "Ювентуса" 13:23
Дания отменяет все коронавирусные ограничения 13:15
Лилли Вачовски объяснила, почему отказалась от работы над "Матрицей 4" 13:10
Турция эвакуировала посольство в аэропорт Кабула 13:04
В Подмосковье задержана группа серийных автоподставщиков 13:01
Начальник Генштаба проверил готовность частей ЗВО к учениям "Запад-2021" 12:58
Зверства фашистов при оккупации Псковской области признали геноцидом 12:54
Названы адреса самых свободных парковок в центре Москвы 12:51
В Удмуртии 35 человек стали жертвами финансовой пирамиды 12:45
"Спутник V" оказался эффективен против тяжелого течения штамма "дельта" 12:32
В Кузбассе офтальмологи прооперировали 101-летнего пациента 12:25
Девять человек погибли в результате взрывов на складе в Казахстане 12:23
В Воронеже налетчики в масках унесли 18 миллионов рублей 12:19
Почти тонну продуктов из-за антисанитарии изъяли у ресторанов на Патриарших 12:18
В Тюмени выгорел технический этаж в жилом доме 12:17
Суд рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении Брейвика 12:16
Шабалина завоевала второе золото на Паралимпиаде в Токио 12:11
В Казани Сергей Шойгу оценил модернизацию ракетоносца Ту-22М3 12:10
Жиркову запретили тренироваться на базе в Новогорске 12:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Главные новинки форума "Армия-2021"
Главные новинки форума "Армия-2021"
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
27.08.2021 13:24
Рубрика: Происшествия

Суд во второй раз заочно арестовал обоих братьев Ананьевых

Текст: Иван Егоров

Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заочно арестовал бывшего владельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева.

Фото: РИА Новости
ФСБ показала кадры задержания "черных" ритуальщиков

"В отношении Ананьева А. Н. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента фактического задержания или с момента его экстрадиции на территорию РФ", - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Тверского суда. Ранее 25 августа такая же мера пресечения была избрана в отношении Дмитрия Ананьева.

Как уточнили в суде, обоим братьям предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Ранее бывшие бенефициары Промсвязьбанка братья Ананьевы, которые скрылись за рубежом, были объявлены в международный розыск и заочно арестованы Басманным судом в 2019 году. Первое уголовное дело в отношении братьев было возбуждено по обвинению в растрате и выводе за рубеж почти 90 млрд рублей. Однако за прошедшие два года российские запросы о задержании и выдаче экс-банкиров так и не были исполнены. По данным "РГ", второй заочный арест по обвинению в особо крупном мошенничестве, должен дать более веские основания для задержания Ананьевых по линии Интерпола и последующей экстрадиции их в Россию.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Тверской суд Москвы

Главное сегодня

Шойгу назвал столицы Европы, где размещены центры антироссийской пропаганды
"Ударим, но позже": Как Байден ответит на атаки в Кабуле
В Совфеде назвали провокацией плакат с Калининградом на карте Германии
За сутки в России подтверждено 19 509 случаев COVID-19 в 85 регионах
Девять человек погибли в результате взрывов на складе в Казахстане
Как не попасть на удочку мошенников, занимаясь онлайн-шопингом
ФСБ задержала более 30 вербовщиков и финансистов террористов