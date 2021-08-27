Суд во второй раз заочно арестовал обоих братьев Ананьевых

Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заочно арестовал бывшего владельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева.

"В отношении Ананьева А. Н. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента фактического задержания или с момента его экстрадиции на территорию РФ", - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Тверского суда. Ранее 25 августа такая же мера пресечения была избрана в отношении Дмитрия Ананьева.

Как уточнили в суде, обоим братьям предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Ранее бывшие бенефициары Промсвязьбанка братья Ананьевы, которые скрылись за рубежом, были объявлены в международный розыск и заочно арестованы Басманным судом в 2019 году. Первое уголовное дело в отношении братьев было возбуждено по обвинению в растрате и выводе за рубеж почти 90 млрд рублей. Однако за прошедшие два года российские запросы о задержании и выдаче экс-банкиров так и не были исполнены. По данным "РГ", второй заочный арест по обвинению в особо крупном мошенничестве, должен дать более веские основания для задержания Ананьевых по линии Интерпола и последующей экстрадиции их в Россию.