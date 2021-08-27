Таиланд отменил карантин на Пхукете для вакцинированных "Спутником V"

Королевство Таиланд разрешило привитым российской вакциной от коронавируса "Спутник V" туристам въезд на остров Пхукет без необходимости проводить 14 суток в карантине. Об этом говорится в сообщении генерального консульства РФ в Пхукете.

"Властями Таиланда принято решение разрешить въезд в страну иностранным туристам, полностью привитым российской вакциной от коронавируса "Спутник V", в рамках программ "Пхукетская песочница" и "Самуи плюс" без обязательного прохождения 14-дневного карантина", - говорится в сообщении генконсульства, опубликованном на странице дипмисси в Facebook.

В российском генконсульстве также подчеркнули, что для въезда на территорию Таиланда в рамках указанных программ необходимо оформить разрешение на въезд (Certificate of Entry) в посольстве Таиланда.

Напомним, что 18 августа российская авиакомпания "Аэрофлот" объявила об отмене рейсов в столицу Таиланда Бангкок с 24 августа до конца октября.