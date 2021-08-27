Новости

Путин обсудил с Пашиняном обстановку на армяно-азербайджанской границе 00:01
Талибы распорядились о сдаче жителями Кабула оружия и боеприпасов 27.08.2021
В США признали, что коронавирус не был разработан как биологическое оружие 27.08.2021
ВОЗ: Около10% населения мира могут быть провакцинированы в сентябре 27.08.2021
Минфин предложил перераспределить доходы от акцизов на алкоголь 27.08.2021
Видео: Алина Загитова совершила прыжок с высоты 207 метров 27.08.2021
Фронтмен группы Kiss Пол Стэнли заразился коронавирусом 27.08.2021
WSJ: Теракт в Кабуле унес жизни почти 200 афганцев 27.08.2021
Байден дал американским войскам карт-бланш на удары по ИГИЛ 27.08.2021
ВОЗ: Новые штаммы COVID-19 пока не представляют опасности для детей 27.08.2021
Белый дом заявил о новой угрозе теракта в Кабуле 27.08.2021
Рубль ускорил рост на фоне заявлений главы ФРС США 27.08.2021
Стало известно состояние летчиков разбившегося под Пермью Су-24 27.08.2021
РАН: Признание зверств нацистов под Псковом геноцидом - возвращение к правде 27.08.2021
Посольство РФ формирует новый список желающих эвакуироваться из Афганистана 27.08.2021
"Манчестер Юнайтед" сделал предложение о покупке Роналду 27.08.2021
Слуцкий: Власти Германии должны отреагировать на плакаты с Калининградом 27.08.2021
В Петербурге блогер пойдет под суд за фейк о вакцине от COVID-19 27.08.2021
В результате взрывов на складе боеприпасов в Казахстане погибли 12 человек 27.08.2021
МИД: В РФ не понимают, почему данные по делу "берлинского пациента" засекречены 27.08.2021
Японские города столкнулись с нашествием обезьян 27.08.2021
Избитую в Ярославле пациентку госпитализировали по суду 27.08.2021
Экипаж разбившегося под Пермью Су-24 найден живым 27.08.2021
"Манчестер Юнайтед" предложит контракт Роналду 27.08.2021
Сергей Собянин предложил новые меры поддержки для кинематографистов 27.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Главные новинки форума "Армия-2021"
Главные новинки форума "Армия-2021"
Опрос "РГ": Вашего питомца не пропускают на борт самолета. Ваши действия?
Опрос "РГ": Вашего питомца не пропускают на борт самолета. Ваши действия?
27.08.2021 23:32
Рубрика: В мире

Талибы распорядились о сдаче жителями Кабула оружия и боеприпасов

Жителям Кабула предстоит сдать все имеющееся оружие и боеприпасы, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал 1TV. С таким требованием выступило руководство запрещенного в России движения "Талибан".

Фото: mailplus.co.uk
Британцу не удалось эвакуировать из Кабула 200 собак и кошек

На все это отводится одна неделя, после чего нарушителям грозят жесткие санкции. Какое именно наказание последует в случае обнаружения незаконно хранящегося оружия, в обращении талибов не уточнили.

Напомним, что с 15 августа, когда президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, талибы берут под свой контроль правительственные функции и назначают своих представителей во всех регионах страны, кроме провинции Панджшер. Там сопротивление "Талибану" возглавил Ахмад Масуд.

В мире Ближний Восток Афганистан Ситуация в Афганистане

Главное сегодня

Захарова: Террористы пытаются осложнить обстановку в Афганистане
Песков прокомментировал немецкие плакаты с Калининградом
"Газпром" сообщил о финальной стадии реализации "Северного потока-2"
ФАС проверит информацию о высоких наценках ретейлеров на молочную продукцию
Шойгу назвал столицы Европы, где размещены центры антироссийской пропаганды
"Ударим, но позже": Как Байден ответит на атаки в Кабуле
Чем программы немецких партий завлекают избирателей