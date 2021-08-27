Талибы распорядились о сдаче жителями Кабула оружия и боеприпасов

Жителям Кабула предстоит сдать все имеющееся оружие и боеприпасы, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал 1TV. С таким требованием выступило руководство запрещенного в России движения "Талибан".

На все это отводится одна неделя, после чего нарушителям грозят жесткие санкции. Какое именно наказание последует в случае обнаружения незаконно хранящегося оружия, в обращении талибов не уточнили.

Напомним, что с 15 августа, когда президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, талибы берут под свой контроль правительственные функции и назначают своих представителей во всех регионах страны, кроме провинции Панджшер. Там сопротивление "Талибану" возглавил Ахмад Масуд.