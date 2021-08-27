The Economist предрекает "закат США" и их конфликт с Китаем

Ряд внешнеполитических и внутренних событий в США говорят о скором крахе "американской империи", считает обозреватель издания The Economist Нил Фергюсон. Свидетельствами таких проблем он, в частности, назвал спад экономики США и поспешную эвакуацию из Афганистана, больше похожую на бегство. Здесь, как считает Фергюсон, Штаты рискуют повторить судьбу Британской империи, долго бывшей европейским и мировым гегемоном, а затем в развалившейся в первой половине прошлого века.

"Приобрести столь обширную глобальную ответственность было непросто, - цитирует РИА Новости прогноз Фергюсона. - Но полагать, что избавиться от нее будет проще, - заблуждение".

Еще один мрачный прогноз от эксперта издания - неизбежное столкновение США с Китаем в Восточной Азии, скорее всего, из-за контроля над Тайванем. Здесь Фергюсон также не удержался от параллелей с Британской империей в последние полвека ее существования, когда она оказалась участницей двух мировых войн, а спустя несколько лет после окончания второй - прекратила свое существование.