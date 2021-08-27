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27.08.2021 13:04
Рубрика: В мире

Турция эвакуировала посольство в аэропорт Кабула

Текст: Алексей Чуриков

Посольство Турции в Афганистане эвакуировано в контролируемую иностранным воинским контингентом зону аэропорта Кабула. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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"Мы переместили наше посольство в военное отделение аэропорта. Здесь оно продолжает свою деятельность. Первая из наших встреч с талибами (движение "Талибан" запрещено в РФ) длилась 3,5 часа и прошла под эгидой нашего посольства. В будущем у нас будет возможность проводить аналогичные встречи", - приводит слова Эрдогана портал Milliyet.

Он сообщил, что Турция продолжает эвакуацию из Афганистана гражданских лиц, а также турецкого воинского контингента. Ранее турецкое министерство обороны объявило о том, что из Кабула были эвакуированы около 600 военнослужащих.

Эрдоган также заявил, что представители движения "Талибан" предложили турецким властям участвовать в организации работы кабульского аэропорта. "Мы еще не приняли решения по этому вопросу", - заявил турецкий президент, добавив, что эта тема может стать предметом обсуждения в ходе дальнейших переговоров с талибами.

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