Ученые центра "Вектор": Штамм "дельта" может жить в воде до 72 часов

Специалисты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" выяснили, что жизнеспособность штамма коронавируса "дельта" в воде сохраняется до 72 часов, как и у других штаммов SARS-CoV-2.

"Исследование проводилось аналогично предыдущим. Отличий в динамике инактивации в воде у варианта "дельта" не выявлено", - цитируют "Известия" специалистов "Вектора".

В прошлом году ученые центра изучали жизнеспособность вируса SARS-CoV-2 в питьевой и морской воде. Тогда были получены результаты о сроках жизни коронавируса в образцах питьевой дехлорированной воды, хранящихся при температуре плюс 4 градуса в течение 1, 3, 24, 48 и 72 часов.

При этом ученые отметили, что это не означает, что купание в реке или море может стать причиной инфицирования человека.