В Беларуси запустили в эксплуатацию Петриковский ГОК

В торжественном пуске Петриковского горно-обогатительного комбината в Гомельской области принял участие 27 августа Александр Лукашенко, члены правительства, руководители государственных структур, трудовой коллектив предприятия, информирует пресс-служба главы государства.

Президент страны осуществил символический запуск предприятия, нажав на пульте управления кнопку запуска проходческого комбайна. Процесс работы техники на глубине демонстрировался участникам мероприятия онлайн.

Обозреватели уточняют, что к реализации столь масштабного проекта, предварительный объем вложения в который составляет $1,5 млрд, "Беларуськалий" приступил почти десять лет назад. А на начало августа текущего года рудником уже выдано около 1,4 млн тонн руды. Ведутся работы и по строительству объектов трех новых очередей предприятия.

Белорусский руководитель, выступая на церемонии, заявил, что "сегодня без преувеличения исторический для Беларуси день", отметив, что калий стал брендом страны, а "Беларуськалий" по праву признан одним из ведущих и самым надежным игроком на мировом рынке удобрений. "Нам повезло, что отечественные недра богаты красным золотом. Спрос на него огромный и растет из года в год", - констатировал Лукашенко.

В этой связи он подчеркнул, что даже сейчас, когда республику испытывают на прочность санкциями США и страны ЕС, а беглые оппозиционеры эти санкции выпрашивают, Беларусь никого не подводит и обязательно выполнит все свои обязательства. В калийных удобрениях, по его словам, заинтересованы "такие гиганты, как Китай, Бразилия, Индия и множество других стран". Он напомнил, что из-за пандемии коронавируса на планете еще острее встал вопрос обеспечения продовольствием, продуктами питания, следовательно, и удобрениями. "Поэтому мы и строим эти гиганты", - пояснил белорусский лидер позицию государства.

Кстати, уже к 2030 году, доложил президенту генеральный директор комбината Иван Головатый, ГОК доведет производственные мощности по выпуску удобрений до 16 млн тонн. А касаясь финансово-хозяйственной деятельности предприятия, он уточнил, что по результатам семи месяцев 2021 года произведено калийных удобрений в натуральном исчислении 7 млн 546 тысяч тонн, или 116,6 процента к аналогичному прошлогоднему периоду. На внутренний рынок отгружено 625 тысяч тонн, или 165,5 процента к 7 месяцам прошлого года.

Вырос за аналогичный период и экспорт калийных удобрений на 10,4 процента, составив 6 млн 980 тысяч тонн, а экспортная выручка увеличилась на 13,4 процента, пояснил Головатый.

В настоящее время на промышленной площадке предприятия трудятся более 800 специалистов. Для обеспечения их жильем в Петрикове за истекшие годы введены в эксплуатацию несколько многоквартирных жилых домов, а на будущей неделе открывается детский сад на 240 мест.

Обращаясь к трудовому коллективу ГОКа, президент призвал ценить и сохранять родную землю. "Лучше края, чем Беларусь, особенно у вас здесь, на Полесье, в мире нет", - резюмировал Лукашенко.