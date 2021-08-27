В ФРГ появились агитплакаты с Калининградской областью в составе Германии

Неизвестные в преддверии выборов в Германии развесили необычные агитплакаты с призывом голосовать за Христианско-демократический союз, ХДС, и Христианско-социальный союз, ХСС. Плакаты появились на столбах в городе Тетеров, расположенном в немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания. Они представляют собой реплику плакатов 1949 года, на которых Германия изображена в довоенных границах с включенной в ее состав Калининградской областью, а также частью нынешних территорий Польши.

Как пишет местное издание Nord Kurier, полиция была проинформирована о появлении в городе большого количества таких плакатов. Местные ячейки ХСС и ХДС поспешили откреститься от причастности к этой акции. По крайней мере районный представитель ХДС Ханнес Деттманн заявил, что партия не имеет отношения к их появлению. "Они вводят в заблуждение и должны быть удалены, потому что они не являются плакатами ХДС, одобренными партией", - подчеркнул он в комментарии для газеты.

По сведениям из полиции Тетерова, дело будет в ближайшее время передано в прокуратуру Ростока, крупнейшего города земли Мекленбург-Передняя Померания. Следователям поставлена задача выяснить, не появлялись ли аналогичные агитплакаты в других городах Германии. На данный момент плакаты продолжают оставаться на своих местах. Полиция, власти Тетерова и представители политических партий пытаются установить нарушают ли они правила предвыборной агитации и другие законы страны, чтобы их можно было снять с улиц города на законных основаниях.